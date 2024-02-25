Осужденный за убийство пенсионерки депутат ушел на СВО

Осужденный за убийство пенсионерки депутат Кинев отправился на спецоперацию

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы и заслуженный врач Олег Кинев отправился на специальную военную операцию (СВО). О релокации фигуранта громкого уголовного дела об убийстве пенсионерки сообщает «ЕАН» со ссылкой на источники.

По данным агентства, экс-депутат покинул исправительную колонию №26 города Тавда в конце декабря 2023 года. В данный момент Кинев служит военврачом в отряде «Шторм Z». Из зоны спецоперации он записал видеоролик, в котором поблагодарил за гуманитарную помощь, присланную из подмосковного Одинцово. Кроме того, бывший депутат отметил большое количество писем, которое приходит солдатам от детей. По его словам, тексты написаны от души, а не под диктовку.

Согласно материалам следствия, с ноября 2013-го по апрель 2014-го тогда действующий депутат Кинев с сообщниками обманом заключили с 80-летней пенсионеркой Ольгой Левадовской договор дарения трехкомнатной квартиры в Екатеринбурге. Имущественный вред был оценен более чем 5,2 миллиона рублей. Женщину лишили права на имущество, а затем убили, утопив останки в болоте.

Пожилая женщина была подопечной мэра Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом), который, как утверждал Кинев, и подтолкнул его совершить преступление. Суд приговорил Кинева к 16 годам заключения.