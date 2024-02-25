Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 25 февраля 2024Россия

Осужденный за убийство пенсионерки депутат ушел на СВО

Осужденный за убийство пенсионерки депутат Кинев отправился на спецоперацию
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Бывший депутат Екатеринбургской гордумы и заслуженный врач Олег Кинев отправился на специальную военную операцию (СВО). О релокации фигуранта громкого уголовного дела об убийстве пенсионерки сообщает «ЕАН» со ссылкой на источники.

По данным агентства, экс-депутат покинул исправительную колонию №26 города Тавда в конце декабря 2023 года. В данный момент Кинев служит военврачом в отряде «Шторм Z». Из зоны спецоперации он записал видеоролик, в котором поблагодарил за гуманитарную помощь, присланную из подмосковного Одинцово. Кроме того, бывший депутат отметил большое количество писем, которое приходит солдатам от детей. По его словам, тексты написаны от души, а не под диктовку.

Материалы по теме:
Дело без тела В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
Дело без телаВ России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
21 ноября 2018
«Поздравляем, у вас три судимости» Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
«Поздравляем, у вас три судимости»Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
21 февраля 2019

Согласно материалам следствия, с ноября 2013-го по апрель 2014-го тогда действующий депутат Кинев с сообщниками обманом заключили с 80-летней пенсионеркой Ольгой Левадовской договор дарения трехкомнатной квартиры в Екатеринбурге. Имущественный вред был оценен более чем 5,2 миллиона рублей. Женщину лишили права на имущество, а затем убили, утопив останки в болоте.

Пожилая женщина была подопечной мэра Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом), который, как утверждал Кинев, и подтолкнул его совершить преступление. Суд приговорил Кинева к 16 годам заключения.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «У нас совсем все по-другому». Российские десантники взяли в плен двух бойцов элитной бригады ВСУ. Что они рассказали?

      Французские «Патриоты» потребовали отставки Макрона из-за его слов о помощи ВСУ

      Самогонный аппарат взорвался в квартире россиянина и отправил его в больницу

      Сразу пяти пассажирам стало плохо на борту летевшего в Якутск самолета

      Участник СВО устроил пьяный дебош на борту самолета

      В Госдуме заявили об обрушении позиции доллара из-за конфискации активов России

      Названы пять упражнений для исправления осанки

      В НАТО заявили о заканчивающихся запасах снарядов у ВСУ

      ТНТ перезапустит «Наша Russia»

      Глава украинской разведки высказался о причине смерти Навального

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше