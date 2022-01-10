Российский чиновник предстанет перед судом за взятки в 166 миллионов рублей

В Забайкальском крае экс-замглавы местного филиала Росавтодора Иван Лисичников предстанет перед судом за получение взяток на общую сумму в 166 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 10 января, «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По данным следствия, с сентября 2011 по июль 2018 года российский чиновник регулярно получал взятки от представителей фирм, занимающихся содержанием и обустройством дорог федерального значения. В качестве взяток выступали не только деньги, но и ценные бумаги и договоры купли-продажи недвижимости в Сочи. За счет части полученных ценных бумаг обвиняемый купил магазин в центре Читы.

Ивана Лисичникова задержали 12 октября 2020 года. Тогда следователи подозревали его в получении взятки в 28 миллионов рублей, однако позже были выявлены другие эпизоды преступлений. Его обвиняют по статье 290 («Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере»), а также 174 («Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере») УК РФ. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

6 октября 2020 года сообщалось, что в Красноярском крае чиновника осудили на шесть лет за получение взяток квартирами.