Глава СКР заинтересовался практикой призыва на СВО обвиняемых и заключенных

Бастрыкин заинтересовался практикой призыва на СВО обвиняемых и заключенных

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался практикой призыва обвиняемых и заключенных в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, накануне Бастрыкин провел совещание в формате видеоконференции по вопросам освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны (МО) России. В рамках мероприятия заместители председателя СКР, а также главы подразделений рассказали о способах информирования подследственных лиц, которые могут добровольно вступить в ряды Вооруженных сил РФ.

Уточняется, что фигурантам уголовных дел разъясняется, что в случае заключения контракта с МО уголовное преследование в отношении них приостанавливается на время военной службы, а далее – даже может быть прекращено при наступлении ряда условий. По итогам совещания глава СКР заявил, что к такой работе следует подходить «очень взвешенно и учитывать каждую конкретную ситуацию индивидуально».

Президент России Владимир Путин еще в конце марта подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовного наказания для участников СВО. Новелла вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.