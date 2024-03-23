Путин уточнил механизм освобождения от уголовного наказания для участников СВО

Путин подписал закон об освобождении от уголовного наказания для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовного наказания для участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Так, дела призванных по мобилизации или заключивших контракт с Российской армией будут приостановлены на основании награждения такого лица госнаградой или его увольнения со службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием СВО.

Отмечается, что положения распространяются на лиц, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Однако они не затронут тех, кто обвиняется в терроризме, преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и отдельных правонарушениях против общественной безопасности, конституционного строя и безопасности страны.

Если во время службы освобожденный совершит новое преступление, то суд назначит ему новое наказание с учетом ранее вынесенного приговора.

В ноябре 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что за участие в СВО от отбывания наказания могут освободить даже фигурантов резонансных уголовных дел. Он также разъяснил, что основанием для освобождения заключенных является «искупление своих преступлений кровью на поле боя».