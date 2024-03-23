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19:35, 23 марта 2024Россия

Путин уточнил механизм освобождения от уголовного наказания для участников СВО

Путин подписал закон об освобождении от уголовного наказания для участников СВО

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовного наказания для участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Так, дела призванных по мобилизации или заключивших контракт с Российской армией будут приостановлены на основании награждения такого лица госнаградой или его увольнения со службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием СВО.

Отмечается, что положения распространяются на лиц, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Однако они не затронут тех, кто обвиняется в терроризме, преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и отдельных правонарушениях против общественной безопасности, конституционного строя и безопасности страны.

Если во время службы освобожденный совершит новое преступление, то суд назначит ему новое наказание с учетом ранее вынесенного приговора.

В ноябре 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что за участие в СВО от отбывания наказания могут освободить даже фигурантов резонансных уголовных дел. Он также разъяснил, что основанием для освобождения заключенных является «искупление своих преступлений кровью на поле боя».

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      Варвара Кошечкина
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