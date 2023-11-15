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12:32, 15 ноября 2023Россия

В Кремле уточнили позицию о помиловании заключенных за участие в СВО

Песков: фигуранты даже резонансных дел получают помилование за участие в СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фигуранты даже резонансных уголовных дел могут быть освобождены от отбывания наказания за участие в специальной военной операции (СВО). Позицию Кремля по вопросу помилования осужденных уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что основанием для освобождения заключенных является «искупление своих преступлений кровью на поле боя».

По словам пресс-секретаря, практика помилования участвующих в СВО заключенных не имеет исключений по признаку повышенного общественного внимания к тому или иному уголовному делу.

В ноябре стало известно о помиловании Владислава Канюса, расправившегося со своей бывшей девушкой Верой Пехтелевой. Также был помилован Сергей Хаджикурбанов — организатор расправы над журналисткой Анной Политковской. Он отслужил по первому контракту, заключил новый и продолжает службу в качестве «вольнонаемного военного».

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      Алан Босиков
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