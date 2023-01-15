Убивший минимум 78 человек ангарский маньяк захотел в зону СВО

Ангарский маньяк Попков, который убил минимум 78 человек, захотел в зону СВО

Ангарский маньяк Михаил Попков, который убил не менее 78 человек, признался, что готов весной отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в беседе с «Вести Иркутск».

«Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы может даже не задумываясь согласился», — сказал Попков.

Преступник посетовал, что зимой человеку пришлось бы отправиться из теплого помещения в холодную траншею на мороз. При этом он отметил, что ему еще не предлагали отправиться в зону боевых действий.

14 января 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы, 10 декабря 2018 года — еще за 56 убийств и одно покушение на убийство получил второй пожизненный срок. Он признался еще в трех убийствах, но в суде его вина не была доказана по этим эпизодам. Зимой 2020-го, находясь в колонии для пожизненно осужденных, Попков написал явку с повинной на еще два убийства.