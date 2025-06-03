Бывший российский депутат отправился на СВО

В Новосибирской области осужденный на 5 лет экс-сенатор Лаптев ушел на СВО

В Новосибирской области 61-летний бывший депутат регионального Законодательного собрания и экс-сенатор Владимир Лаптев, осужденный на пять лет по делу о мошенничестве и взятках, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Алексея Позднякова.

Защитник рассказал, что Лаптев подписал контракт с министерством обороны и отправился в зону СВО.

В 2023 году стало известно, что бывший парламентарий получил более миллиона рублей от россиянина за общее покровительство по службе и оказание поддержки в карьере. С 1 по 24 октября 2022 года осужденный украл из бюджета Законодательного собрания Новосибирской области более 500 тысяч рублей, обманув сотрудников отдела госслужбы и кадров аппарата ведомства. В этот же период он похитил из бюджета еще 400 тысяч рублей.

С 2015 по 2020 год Лаптев был членом Совета Федерации от Новосибирской области. Он был депутатом четырех созывов Заксобрания региона. У мужчины есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетный знак Законодательного Собрания Новосибирской области и другие награды.