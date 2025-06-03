Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:39, 3 июня 2025Силовые структуры

Бывший российский депутат отправился на СВО

В Новосибирской области осужденный на 5 лет экс-сенатор Лаптев ушел на СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Новосибирской области 61-летний бывший депутат регионального Законодательного собрания и экс-сенатор Владимир Лаптев, осужденный на пять лет по делу о мошенничестве и взятках, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Алексея Позднякова.

Защитник рассказал, что Лаптев подписал контракт с министерством обороны и отправился в зону СВО.

В 2023 году стало известно, что бывший парламентарий получил более миллиона рублей от россиянина за общее покровительство по службе и оказание поддержки в карьере. С 1 по 24 октября 2022 года осужденный украл из бюджета Законодательного собрания Новосибирской области более 500 тысяч рублей, обманув сотрудников отдела госслужбы и кадров аппарата ведомства. В этот же период он похитил из бюджета еще 400 тысяч рублей.

С 2015 по 2020 год Лаптев был членом Совета Федерации от Новосибирской области. Он был депутатом четырех созывов Заксобрания региона. У мужчины есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетный знак Законодательного Собрания Новосибирской области и другие награды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос об ударе ВСУ по местам базирования дальней авиации

    Поведение сотрудников военкоматов на Украине объяснили животным удовольствием

    Самолет в США совершил неправильный маневр и едва не столкнулся с другим бортом

    Путин освободил от должности замглавы МЧС

    В России заявили о попытке теракта на Крымском мосту

    Путин посмертно наградил ставшего жертвой удара HIMARS в зоне СВО священника

    Фракция Европарламента захотела исключить из рядов посещавшего Россию депутата

    Раскрыт истинный источник распространения свиной чумы

    Аналитик рассказал о российском наступлении в Сумской области

    Упали продажи российской марки автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости