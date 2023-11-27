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15:09, 27 ноября 2023Силовые структуры

Российского депутата приговорили к пяти годам колонии за взятки и аферы

В Новосибирской области суд приговорил депутата Лаптева за взятки и аферы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирской области суд приговорил 61-летнего депутата регионального Законодательного собрания к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 11,9 миллиона рублей за взятки и аферы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Парламентария признали виновным по трем статьям, среди которых 159-я («Мошенничество») и 291-я («Дача взятки») УК РФ. Ему запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение четырех лет. Подсудимый полностью признал вину.

По версии следствия, депутат получил более миллиона рублей от россиянина за общее покровительство по службе и оказание поддержки в карьере. С 1 по 24 октября 2022 года осужденный украл из бюджета Законодательного собрания Новосибирской области более 500 тысяч рублей, обманув сотрудников отдела госслужбы и кадров аппарата ведомства. В этот же период он похитил из бюджета еще 400 тысяч рублей.

Подсудимый также передал должностному лицу взятку в виде имущества, стоимость которого оценивается в 11 тысяч рублей, за прекращение дела об административном правонарушении.

По информации НГС, речь идет о приговоре бывшему сенатору от Новосибирской области Владимиру Лаптеву. Он устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. При этом женщины на работу не ходили, но зарплату получали. В результате ущерб бюджету Заксобрания оценивается в 411 тысяч и 541 тысячу рублей. Правоохранители квалифицировали действия экс-сенатора как мошенничество.

Издание также сообщает, что Лаптев предложил депутату Кошкину место зампредседателя комиссии по экологии. Взамен он получил зарплатную карту депутата, на которую за год поступило более миллиона рублей, большую часть из которых Лаптев потратил. Силовики расценили ситуацию как получение взятки.

С 2015 по 2020 год Лаптев был членом Совета Федерации от Новосибирской области. Он был депутатом четырех созывов Заксобрания региона. У мужчины есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетный знак Законодательного Собрания Новосибирской области и другие награды.

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