Священник российского храма расправился с домогавшимся его односельчанином

Священник храма в Челябинской области убил домогавшегося его односельчанина

В Челябинской области 59-летний священник храма Тихвинской иконы Божьей Матери Игорь Ефремов расправился с домогавшимся его односельчанином. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, преступление было совершено в селе Губернское. Там Ефремов у себя дома выпивал с другом. Проснувшись утром, он ощутил его руки у себя в области паха, а затем расправился с мужчиной. Священнику уже предъявлено обвинение.

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