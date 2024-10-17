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13:38, 17 октября 2024Силовые структуры

Священник российского храма расправился с домогавшимся его односельчанином

Священник храма в Челябинской области убил домогавшегося его односельчанина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Челябинской области 59-летний священник храма Тихвинской иконы Божьей Матери Игорь Ефремов расправился с домогавшимся его односельчанином. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, преступление было совершено в селе Губернское. Там Ефремов у себя дома выпивал с другом. Проснувшись утром, он ощутил его руки у себя в области паха, а затем расправился с мужчиной. Священнику уже предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Выборге 20-летний квир-блогер Александр пришел в полицию и заявил, что расправился с принудившим его к сексу активистом.

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      Анна Габай
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