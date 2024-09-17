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11:56, 17 сентября 2024Силовые структуры

В российском городе квир-блогер изрезал ножом активиста из-за принуждения к сексу

В Выборге квир-блогер признался, что убил принудившего его к сексу активиста

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Выборге ранним утром вторника, 17 сентября, 20-летний квир-блогер Александр пришел в полицию и заявил о том, что расправился с принудившим его к сексу активистом. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в своем Telegram-канале.

По данным канала, он рассказал, что преступление произошло в Санкт-Петербурге, в квартире на 12-м этаже жилого дома, расположенного на проспекте Науки. Там молодой человек проживал с потерпевшим. По его словам, минувшей ночью они выпивали и общались, но в какой-то момент мужчина принудил его к сексу. Тогда блогер схватил нож и ударил сожителя более 20 раз. После того как он изрезал потерпевшего, молодой человек вызвал такси и уехал в Выборг. Отмечается, что он не смог объяснить причину поездки именно в этот город.

По информации «Фонтанки», приехавшие на указанный фигурантом адрес полицейские зашли в открытую квартиру и увидели пострадавшего без признаков жизни. Им оказался 53-летний активист Виталий Иоффе, который привлекался к ответственности после акций и пикетов в поддержку фигурантов дел о фейках об армии.

Ранее сообщалось, что в Махачкале двое неизвестных расправились с девушкой за отказ знакомиться.

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      Анна Габай
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