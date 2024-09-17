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16:12, 17 сентября 2024Силовые структуры

В Санкт-Петербурге нашли тело политактивиста Виталия Иоффе

Убийца политактивиста Иоффе сам пришел в полицию Выборга и признался в содеянном
Начало событий в новости В российском городе квир-блогер изрезал ножом активиста из-за принуждения к сексу

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге нашли 53-летнего политактивиста Виталия Иоффе без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Следователи работают на месте преступления, в квартире, расположенной в доме на проспекте Науки. Оперативники собирают доказательства и фиксируют следы. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных и медицинской экспертиз.

О преступлении стало известно утром 17 сентября. Тогда 20-летний квир-блогер Александр пришел в полицию Выборга и заявил о том, что расправился с принудившим его к сексу политактивистом. Молодой человек рассказал, что преступление произошло в Санкт-Петербурге, в квартире на 12-м этаже жилого дома, расположенного на проспекте Науки. Там он проживал с потерпевшим. По его словам, минувшей ночью они выпивали и общались, но в какой-то момент мужчина принудил его к сексу. Тогда блогер схватил нож и ударил сожителя более 20 раз.

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      Анна Габай
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