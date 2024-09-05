В российском регионе двое неизвестных расправились с девушкой за отказ знакомиться

Mash: в Махачкале зарезали девушку за отказ знакомиться

В Махачкале двое неизвестных расправились с девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По дего данным, трагедия произошла в микрорайоне Турали. Предварительно, потерпевшая отказала в знакомстве пристававшему к ней мужчине. Тогда двое человек напали на нее и изрезали ножом.

Нападавшие скрылись на авто. Правоохранители объявили план «Перехват»

Ранее стало известно, что в Богдановиче Свердловской области сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват» в поисках участника специальной военной операции, скрывшегося после стрельбы по бывшей жене и ее новому мужу.