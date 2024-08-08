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10:56, 8 августа 2024Силовые структуры

Участник СВО расправился с бывшей женой и стрелял в ее нового мужа после свадьбы

На Урале участник СВО застрелил экс-жену после ее свадьбы с новым мужчиной
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Богдановиче Свердловской области сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват» в поисках участника специальной военной операции (СВО), скрывшегося после стрельбы по бывшей жене и ее новому мужу. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник.

По его словам, 2 августа женщина вышла замуж, а 7 августа к ней пришел бывший муж-военный. Он выпустил в нее и ее нового избранника несколько пуль. Женщина не выжила, о судьбе ее мужа не сообщается.

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      Любовь Ширижик
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