Участник СВО расправился с бывшей женой и стрелял в ее нового мужа после свадьбы

В Богдановиче Свердловской области сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват» в поисках участника специальной военной операции (СВО), скрывшегося после стрельбы по бывшей жене и ее новому мужу. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник.
По его словам, 2 августа женщина вышла замуж, а 7 августа к ней пришел бывший муж-военный. Он выпустил в нее и ее нового избранника несколько пуль. Женщина не выжила, о судьбе ее мужа не сообщается.
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