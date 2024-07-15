В России участник СВО выстрелил в детей из-за громкой музыки

V1.ru: в Волгоградской области участник СВО выстрелил в детей из-за музыки

В хуторе Угольский Волгоградской области 48-летний участник специальной военной операции (СВО) выстрелил в детей из-за громкой музыки. Об инциденте стало известно региональному порталу V1.ru.

По данным издания, все произошло 12 июля. Один из несовершеннолетних россиян получил ранение.

Местные жители пояснили, что школьники вечером гуляли по хутору с музыкальной колонкой. Они проходили мимо дома, где с товарищами отдыхал военнослужащий. «В какой-то момент взрослые вышли на улицу, дети насторожились и выключили музыку. После этого одна из девочек в компании услышала звук перезарядки ружья, и дети побежали прочь», — поделились свидетели.

Один из мальчиков посмотрел на ногу, увидел кровь, позвонил матери. Она вызвала бригаду врачей, и ребенка увезли в больницу. У него диагностировали сквозное пулевое ранение.

Обидчика школьников удалось задержать. Глава Отрожкинского сельского поселения Галина Коновалова рассказала, что боец вернулся с фронта в регион в связи с отпуском по ранению.

Ранее сообщалось, что в Калуге участника спецоперации избили в кабинете перед увольнением.