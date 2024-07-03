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12:48, 3 июля 2024Россия

В России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода

Журналист Серкин: в Калуге участника СВО избили в кабинете перед увольнением
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Калуге участника специальной военной операции (СВО) Сергея Кулишова избили прямо в кабинете перед увольнением с местного завода автомобильного электрооборудования. О происшествии с россиянином сообщил в Telegram-канале журналист Евгений Серкин.

Мужчина рассказал Серкину, что на него напал заместитель директора по безопасности. «Не заметил, как он ко мне подошел, и я больше ничего не помню. Очнулся на Азаровской остановке», — поделился военный с журналистом.

Последний выяснил, что Кулишова лишили должности после того, как он показал директору производства несколько видео, на которых запечатлены нарушения техники безопасности на заводе. Через некоторое время участника спецоперации рассчитали без выдачи документов и трудовой книжки, хотя на заводе тот работал с 2016 года.

Избиением военнослужащего заинтересовались представители городской прокуратуры. Ведомство начало проводить проверку. Кроме того, Кулишову решили помогать сотрудники фонда «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Новосибирска врач избил участника боевых действий на Украине после ДТП.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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