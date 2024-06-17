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09:57, 17 июня 2024Россия

В российском городе врач избил участника СВО после ДТП

В Новосибирске врач избил участника СВО после ДТП
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кировском районе Новосибирска врач избил участника специальной военной операции (СВО) после ДТП. Об этом стало известно порталу Infopro54.

Как утверждают очевидцы, медик в российском городе протаранил иномарку и набросился с кулаками на потерпевшего водителя. Последний недавно приехал в отпуск из зоны боевых действий.

«Водитель даже не успел отстегнуть ремень безопасности и дать сдачи. У него выбиты зубы, порвана губа и сотрясение. Скорая помощь приезжала», ― поделились свидетели.

Infopro54 выяснил, что агрессор работает врачом-травматологом в больнице. Горожанин на спецоперации получил контузию.

Сотрудники Госавтоинспекции начали разбираться в других обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае подростки избили участника СВО.

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      Анна Щербакова
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