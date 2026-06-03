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18:19, 3 июня 2026Бывший СССР

Зеленский увидел для России необходимость в пребывании Украины в НАТО

Зеленский: России нужно, чтобы Украина была в НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

России нужно, чтобы Украина стала членом НАТО. Такое мнение высказал президент республики Владимир Зеленский, его цитирует «РБК-Украина».

«Большинство стран НАТО понимает, что Украина в НАТО нужна НАТО не меньше, чем это нужно Украине. Я считаю, что и россиянам нужно, чтобы Украина была в НАТО», — порассуждал политик. Он добавил, что в будущем россиянам «может быть больно», если Украина не будет членом альянса. Развивать свою мысль дальше Зеленский не стал.

Ранее политик рассказал, что Украина вместе с европейскими странами разрабатывает собственную систему противовоздушной обороны. По его словам, Киев уже работает с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими союзникам. Президент назвал этот проект очень сложным, но крайне необходимым.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте между тем отмечал, что поставки ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot на Украину из США продолжаются каждый день. Союзники Украины в НАТО согласны обеспечивать финансирование этих поставок.

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