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14:26, 3 июня 2026Спорт

Овечкин получил право на ветеранский контракт в НХЛ

Овечкин получил право на ветеранский однолетний контракт в НХЛ с бонусами
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Turchiaro / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и его соотечественник, форвард «Даллас Старс» Евгений Дадонов получили право заключить однолетние ветеранские контракты с бонусами за выступления в следующем сезоне. Об этом сообщает Sport24.

Это право предусмотрено для хоккеистов старше 35 лет и игроков, которые провели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) больше 400 игр, но отсутствовали в предыдущем сезоне из-за долгосрочной травмы (более 100 дней суммарно или 70 последних дней сезона в резерве для травмированных).

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом. Форвард пока не принял решение по поводу продолжения карьеры в Северной Америке.

К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки на десять голов.

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