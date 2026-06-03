Кусок мыла оказался в коробке вместо телефона

В Москве полиция задержала 17-летнюю девушку за кражу 4 телефонов со склада ПВЗ

Сотрудники уголовного розыска Москвы задержали 17-летнюю девушку по подозрению в краже четырех дорогостоящих смартфонов на сумму более 460 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Задержанная является жительницей Подмосковья, которая работала в пункте выдачи заказов (ПВЗ), расположенном на улице Каховка.

В полицию обратилась представитель ПВЗ одного из маркетплейсов и сообщила о пропаже со склада новых мобильных телефонов, которые были заказаны клиентами онлайн-платформы. В одной из коробок вместо смартфона оказался кусок мыла.

Полицейские задержали на рабочем месте подозреваемую, которая имела доступ на склад. Один украденный телефон она взяла себе, а остальные подарила друзьям и знакомым.

Два гаджета вернули законному владельцу, еще два пока ищут. Возбуждено уголовное дело о краже.

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