В российском городе пожаловались на вонючую едкую воду из-под крана

Жительница Казани пожаловалась на вонючую воду из-под крана, испортившую украшения

Жительница Казани пожаловалась на вонючую едкую воду из-под крана, которая превратила ее серебряные украшения в рыжие куски металла. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

Речь идет о доме, расположенном на улице Авангардной. По словам девушки, недавно коммунальщики ремонтировали участок водопровода на улице Кулагина, а вчера подключили его к сети. На следующее утро, утверждает она, из крана стало пахнуть сероводородом, аммиаком и канализацией. После того, как она помыла посуду в этой воде, серебряные браслеты и кольцо, которые она носила на протяжении пяти лет, испортились — верхний слой металла разрушился. Купать своего восьмимесячного ребенка в таком растворе россиянка не стала.

В местном водоканале журналистов заверили, что визуально вода выглядела чистой, однако добавили, что отправят бригаду для промывки труб. Представитель компании уточнил, что, кроме одной девушки, на такую проблему никто не жаловался. По его мнению, неприятный запах якобы идет из сифона под раковиной.

Ранее сообщалось, что у жителей Болгара в Татарстане потекла темная жижа из-под крана.