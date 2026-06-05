Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:56, 5 июня 2026Экономика

В российском городе пожаловались на вонючую едкую воду из-под крана

Жительница Казани пожаловалась на вонючую воду из-под крана, испортившую украшения
Полина Кислицына (Редактор)

Жительница Казани пожаловалась на вонючую едкую воду из-под крана, которая превратила ее серебряные украшения в рыжие куски металла. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

Речь идет о доме, расположенном на улице Авангардной. По словам девушки, недавно коммунальщики ремонтировали участок водопровода на улице Кулагина, а вчера подключили его к сети. На следующее утро, утверждает она, из крана стало пахнуть сероводородом, аммиаком и канализацией. После того, как она помыла посуду в этой воде, серебряные браслеты и кольцо, которые она носила на протяжении пяти лет, испортились — верхний слой металла разрушился. Купать своего восьмимесячного ребенка в таком растворе россиянка не стала.

В местном водоканале журналистов заверили, что визуально вода выглядела чистой, однако добавили, что отправят бригаду для промывки труб. Представитель компании уточнил, что, кроме одной девушки, на такую проблему никто не жаловался. По его мнению, неприятный запах якобы идет из сифона под раковиной.

Ранее сообщалось, что у жителей Болгара в Татарстане потекла темная жижа из-под крана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Письмо с элементами хамства». Путин прокомментировал послание Зеленского и дал ответ по поводу встречи с ним

    Трамп назвал важную деталь переговоров по Украине

    Помощник Путина жестко отреагировал на письмо Зеленского

    В Минпромторге сообщили о планах по выпуску дорогих седанов Senat

    Украинца депортировали из Польши из-за гигантского сома

    Крысиный рай возмутил жителей российского города

    Слуцкий оценил ответ Путина на письмо Зеленского

    В российском городе пожаловались на вонючую едкую воду из-под крана

    В российском городе коммунальщики решили положить асфальт в лужи

    Премьер Польши пригрозил Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok