Несколько валют упали до рекордных минимумов из-за иранского кризиса

NYT: Иранский кризис испытывает на прочность валюты стран Азии

Иранский кризис запустил в Азии цепную реакцию: падение стоимости валют, ущерб от роста цен на топливо и бегство осторожных инвесторов в безопасные активы доллара. На это обратило внимание издание The New York Times (NYT).

Индийская рупия и филиппинский песо упали до рекордно низких уровней, Япония и Южная Корея потратили миллиарды на поддержку своих валют, пытаясь избежать аналогичного развития событий. Что касается индонезийской рупии, то она ослабела сильнее, чем во времена азиатского финансового кризиса.

Чтобы остановить падение, запущенное иранским кризисом, центральные банки стран Азии неоднократно вмешивались в валютные рынки, истощая резервы иностранной валюты. Это помогло избежать полного обрушения, однако поскольку быстрого завершения американо-иранской войны не предвидится, есть риск того, что эти запасы в какой-то момент закончатся.

В такой ситуации Центральный банк Индонезии впервые более чем за два года повысил процентную ставку, а японский регулятор в апреле потратил 63 миллиарда долларов на поддержание падающей иены.

Власти Индии призвали сограждан перейти в режим жесткой экономии: меньше ездить и летать, а также сократить расходы сжиженного газа для приготовления пищи. Кроме того, Нью-Дели повысил импортные пошлины на золото и серебро, чтобы сбить масштабы скупки драгоценных металлов населением. Тем временем слабость рупии усугубляется тем, что иностранные инвесторы выводят деньги из Индии и переводят их в доллары или на зарубежные рынки. В итоге приток денег в страну замедляется, а рост цен на энергоносители увеличивает импортные издержки.

Издание констатировало, что валютные резервы Индонезии и Филиппин сократились примерно на 8 миллиардов долларов каждая с начала войны в Иране: для Индонезии — на 5 процентов, для Филиппин — на 7 процентов. Валютные резервы Индии по состоянию на начало мая упали почти на 4 процента, или примерно на 27 миллиардов долларов.

Ранее, 15 мая, индийская национальная валюта обрушилась до нового рекордно низкого уровня. Причиной стало приближение нефтяных котировок к 100 долларам за баррель.