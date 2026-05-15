Валюта страны БРИКС упала до рекордно низкого уровня

Reuters: Индийская валюта упала до 96,05 рупии за доллар

15 мая индийская национальная валюта обрушилась до нового рекордно низкого уровня. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причинами такого пике стало приближение нефтяных котировок к 100 долларам за баррель. Это усугубило внешнеэкономические проблемы этой страны БРИКС.

В свою очередь, издание Economic Times заметило, что рупия ослабела из-за оттока торгового капитала и растущего торгового дефицита. Еще одним фактором стала глобальная неопределенность и отсутствие возможности для инвестиций в искусственный интеллект.

12 мая индийская национальная валюта падала до 95,63 рупии за доллар. Тогда ее положение ухудшилось из-за того, что возник риск нового обострения ближневосточного кризиса.