Экономика
13:31, 15 мая 2026Экономика

Валюта страны БРИКС упала до рекордно низкого уровня

Reuters: Индийская валюта упала до 96,05 рупии за доллар
Кирилл Луцюк

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

15 мая индийская национальная валюта обрушилась до нового рекордно низкого уровня. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причинами такого пике стало приближение нефтяных котировок к 100 долларам за баррель. Это усугубило внешнеэкономические проблемы этой страны БРИКС.

В свою очередь, издание Economic Times заметило, что рупия ослабела из-за оттока торгового капитала и растущего торгового дефицита. Еще одним фактором стала глобальная неопределенность и отсутствие возможности для инвестиций в искусственный интеллект.

12 мая индийская национальная валюта падала до 95,63 рупии за доллар. Тогда ее положение ухудшилось из-за того, что возник риск нового обострения ближневосточного кризиса.

