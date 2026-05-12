Валюта страны БРИКС упала до рекордной отметки

TOI: Индийская рупия обрушилась до 95,63 за доллар

Индийская национальная валюта упала до очередного рекордно низкого уровня в 95,63 рупии за доллар. Об этом сообщило издание Times of India (TOI).

Причинами такой динамики издание назвало ситуацию с ценами на нефть, усиление геополитической напряженности и неустойчивые настроения инвесторов. Отмечается, что до этого, в понедельник 11 мая, рупия упала до 95,31 доллара. Положение данной валюты ухудшилось после того, как усилилась вероятность нового обострения ближневосточного кризиса. Речь идет о заявлении президента США Дональда Трампа о перемирии, «висящем на волоске».

Еще одним фактором стали высказывания индийского премьер-министра Наренды Моди. Он призвал сограждан сократить закупки золота, потребление топлива и поездки за границу для сохранения валютных резервов.

В конце минувшей недели сообщалось, что индийские инвесторы, которые прежде активно вкладывались в местный рынок, начали стремительно выводить деньги за границу. Оказалось, что индийцы инвестировали более 2,2 миллиарда долларов в зарубежные ценные бумаги.