Покупатель российской нефти столкнулся с бегством инвестиций

Bloomberg: Деньги инвесторов устремились прочь из индийской экономики

Индийские инвесторы, которые прежде активно вкладывались в местный рынок, начали активно выводить деньги за границу. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным Резервного банка Индии, за предшествовавшие февралю 11 месяцев индийцы инвестировали более 2,2 миллиарда долларов в зарубежные акции и облигации. Рост оценивается в 60 процентов.

В связи с этим агентство отметило, что на долю Индии приходится всего около трех процентов мирового рынка ценных бумаг. Кроме того, бегство инвестиций оборачивается резким ослаблением рупии до рекордно низких уровней, что еще сильнее повышает привлекательность иностранных активов.

В начале апреля Резервный банк Индии решил требовать от иностранных банков отчетов о заграничных сделках с рупией. Меру объяснили необходимостью более эффективного контроля над курсом национальной валюты.

До этого индийская валюта упала до очередного минимума, который составил 94 рупии за доллар. Причиной такой динамики стало бегство иностранных инвесторов из индийских активов.