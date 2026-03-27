12:18, 27 марта 2026Экономика

Валюта одного из ключевых партнеров России упала до минимума

Bloomberg: Индийская рупия резко подешевела на фоне бегства инвесторов
Кирилл Луцюк

Фото: Firdous Nazir / NurPhoto via Getty Images

Индийская валюта упала до очередного минимума, который составил 94 рупии за доллар. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой динамики стало бегство иностранных инвесторов из индийских активов. Они стремительно ускорили продажу акций и облигаций, так как опасаются, что дорогие энергоносители спровоцируют резкий скачок инфляции в стране, сильно зависящей от импорта. В марте иностранные инвесторы вывели из местных акций 11,5 миллиардов долларов.

В результате с начала американо-иранской войны рупия подешевела уже почти на четыре процента.

Ранее сообщалось, что валюты стран Азии стали обрушаться на фоне усиливающегося доллара. Инвесторы торопятся вывести деньги из более рискованных регионов и активнее вкладываются в американские активы. Помимо индийской рупии, упала южнокорейская вона, которая опустилась до исторического минимума.

