Партнер России по БРИКС решил следить за операциями в своей валюте

Reuters: Индия будет требовать от иностранных банков отчетов о сделках с рупией

Индия будет требовать от иностранных банков отчетов о заграничных сделках с рупией. О решении партнера России по БРИКС следить за сделками в своей валюте со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Резервный банк Индии планирует обязать иностранные банки с февраля 2027 года раскрывать данные минимум о 70 процентах зарубежных сделок с рупиевыми деривативами. Сейчас организации отчитываются только по операциям своих индийских филиалов. Такую меру объясняют необходимостью более эффективного контроля над курсом национальной валюты.

Иностранные банки уже раскритиковали такое решение и заявили, что подобное раскрытие информации может нарушить законодательство стран, в которых совершаются сделки.

В конце марта индийская валюта упала до очередного минимума, который составил 94 рупии за доллар. Причиной стало бегство из индийских активов иностранных инвесторов. Они стремительно ускорили продажу акций и облигаций, так как опасаются, что дорогие энергоносители спровоцируют резкий скачок инфляции в стране, сильно зависящей от импорта. В марте иностранные инвесторы вывели из местных акций 11,5 миллиарда долларов.