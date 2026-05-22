РИА Новости: ВС России разработали многоразовый противодронный БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России разработали многоразовый противодронный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом РИА Новости сообщили в лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

«Скоростные цели сбивать. Такая шустрая вещь. Летает быстро. Взлетает с земли, садится на землю. То есть для многоразового использования», — сказал боец с позывным Барсик.

По его словам, изделие успешно прошло испытание и применяется ВС России на херсонском направлении.

Ранее Telegram-канал «Повернутые на войне» заметил, что ВС России применили новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от БПЛА противника.

Также в мае командир отряда беспилотных систем 1194-го полка 4-й бригады группировки войск «Юг» с позывным Турист сообщил, что военнослужащие 1194-го полка Южной группировки войск ВС России в Донецкой Народной Республике в лаборатории по сборке БПЛА за пару недель собирают сотни боевых FPV-дронов.