09:57, 22 мая 2026

ФСБ задержала готовившего теракт на российском энергообъекте

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Краснодарском крае задержали готовившего теракт на энергообъекте. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к теракту»), 30, 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 23-летний молодой человек через один из мессенджеров был завербован украинскими спецслужбами для осуществления подрыва одного из энергетических объектов региона.

Сотрудники ФСБ провели его задержание в момент следования к схрону со средствами поражения. Из тайника было изъято самодельное взрывное устройство с 2,5 килограмма взрывчатого вещества. Также обнаружен телефон, в котором находилась переписка с куратором.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в российском регионе.

