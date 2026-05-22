Переговоры с Ираном назвали пустой тратой кислорода

Болтон: Переговоры с Ираном — это пустая трата кислорода

Переговоры с Ираном — это «пустая трата кислорода». Об этом заявил бывший американский советник по национальной безопасности в первый срок президента Дональда Трампа Джон Болтон, сообщает Bloomberg.

«Переговоры с Ираном — это путая трата кислорода. Я не думаю, что это когда-либо приведет к удовлетворительному для нас соглашению», — сказал он.

По его словам, у Трампа есть две опции. Во-первых, он должен прекратить режим прекращения огня, поскольку он пошел на пользу только Тегерану. Во-вторых, экс-советник призвал главу Белого дома силой открыть Ормузский пролив для экспорта нефти, а также продолжать оказывать давление на поставки иранской нефти.

Ранее стало известно, что иранская армия восстанавливается гораздо быстрее, чем предполагалось изначально. Она уже реабилитировала часть производства беспилотников за время шестинедельного перемирия с США.