08:46, 22 мая 2026

Американская разведка обеспокоилась быстрым восстановлением армии Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иранская армия восстанавливается гораздо быстрее, чем предполагалось изначально, и уже реабилитировала часть производства беспилотников за время шестинедельного перемирия с США, начавшегося в начале апреля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

«Восстановление военного потенциала, включая замену ракетных комплексов, пусковых установок и производственных мощностей для ключевых систем вооружения, уничтоженных во время нынешнего конфликта, означает, что Иран остается серьезной угрозой для региональных союзников, если президент [США] Дональд Трамп возобновит бомбардировки», — приводит телеканал слова четырех собеседников, знакомых с разведывательными данными.

Это ставит под сомнение утверждения о том, насколько американо-израильские удары ослабили иранскую армию в долгосрочной перспективе. По словам американского чиновника, хотя сроки возобновления производства различных компонентов вооружения варьируются, некоторые оценки американской разведки указывают на то, что Иран может полностью восстановить свой потенциал нанесения ударов беспилотниками уже через шесть месяцев.

Ранее стало известно, что направленное США предложение мирного урегулирования конфликта частично сгладило разногласия с иранской стороной. Однако иранская сторона отметила, что необходимо положить конец одержимостью Вашингтона войной.

