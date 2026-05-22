Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:50, 22 мая 2026Силовые структуры

В российском регионе неизвестные с оружием напали на подростка

В Амурской области задержали подозреваемых в нападении с оружием на подростка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Амурской области задержали подозреваемых в нападении с оружием на подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным следствия, в мае этого года двое подозреваемых в Благовещенске напали на несовершеннолетнего и начали избивать кулаками по голове. При этом один из нападавших, угрожая пневматическим пистолетом, требовал от пострадавшего отдать находившееся при нем имущество.

Несовершеннолетний, опасаясь за свою жизнь, отдал им телефон, смарт-часы и беспроводные наушники. Ущерб составил 19 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска МВД установили подозреваемых. В ходе обыска по месту их жительства был изъят пистолет и похищенное имущество. Потерпевший опознал нападавших. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что эпичное ограбление кассы продуктового магазина в Москве попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан и глава МИД Украины встретились и обсудили один вопрос

    Бьянка возмутилась отказом мужчин платить за женщин

    Раскрыто число предотвращенных в России терактов за 2026 год

    На Западе оценили сохранность российского ЯО в Белоруссии

    Российский боец дважды выходил после взрывов на СВО без единого ранения

    В России резко выросло число ввезенных машин из одной страны

    В Раде рассказали о подготовке к отстранению Зеленского

    Российские таксисты пожаловались на снижение прибыли

    В российском регионе неизвестные с оружием напали на подростка

    Рютте высказался об изменении роли США в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok