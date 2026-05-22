В российском регионе неизвестные с оружием напали на подростка

В Амурской области задержали подозреваемых в нападении с оружием на подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным следствия, в мае этого года двое подозреваемых в Благовещенске напали на несовершеннолетнего и начали избивать кулаками по голове. При этом один из нападавших, угрожая пневматическим пистолетом, требовал от пострадавшего отдать находившееся при нем имущество.

Несовершеннолетний, опасаясь за свою жизнь, отдал им телефон, смарт-часы и беспроводные наушники. Ущерб составил 19 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска МВД установили подозреваемых. В ходе обыска по месту их жительства был изъят пистолет и похищенное имущество. Потерпевший опознал нападавших. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

