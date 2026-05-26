12:40, 26 мая 2026

Армия России заняла два населенных пункта в Сумской области

Минобороны России заявило о контроле над селами Запселье и Рясное под Сумами
Сергей Истомин

Российская армия взяла под контроль Запселье и Рясное Сумской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, села заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанское и Ободы Сумской области, а также Бугаевка, Терновая, Белый Колодезь, Гранов и Избицкое Харьковской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 195-ти военнослужащих, 20 автомобилей, 2 боевые бронемашины и артиллерийское орудие.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте превращается для ВСУ из сложной в катастрофическую. По его словам, Киеву не помогают ни западная помощь, ни насильственная мобилизация, «когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах».

