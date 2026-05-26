11:16, 26 мая 2026

Иран пригрозил США за вторжение в воздушное пространство страны

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил США ответом на вторжение в воздушное пространство Ирана. Заявление опубликовало агентство Tasnim.

«Террористическая армия США, продолжая свои интервенционистские авантюры в регионе и агрессивные действия, вторглась в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива. (...) [КСИР] считает свое право на ответные меры законным и абсолютным», — сказано в обращении.

По данным КСИР, иранские военные сбили беспилотник MQ-9, а также вынудили покинуть иранское воздушное пространство самолет F-35 и дрон RQ-4.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Как заявил представитель командования, эти действия были предприняты для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.

