Глава ФСБ рассказал о попытке ввоза в Россию сотен взрывных устройств

Бортников: ФСБ пресекла попытку ввоза Киевом более 500 взрывных устройств в РФ

Сотрудники ФСБ пресекли попытку Украины ввезти в Россию более 500 взрывных устройств. Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ государств-участников СНГ, пишет РИА Новости.

Эта операция была выполнена совместно с коллегами из белорусского КГБ, отметил Бортников. При помощи этих взрывных устройств Киев планировал организовывать теракты в России.

Ранее в Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга и был заминирован.