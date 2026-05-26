Глава ФСБ рассказал о попытке ввоза в Россию сотен взрывных устройств

Сотрудники ФСБ пресекли попытку Украины ввезти в Россию более 500 взрывных устройств. Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ государств-участников СНГ, пишет РИА Новости.
Эта операция была выполнена совместно с коллегами из белорусского КГБ, отметил Бортников. При помощи этих взрывных устройств Киев планировал организовывать теракты в России.
Ранее в Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга и был заминирован.