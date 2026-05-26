Строитель нашел два миллиона рублей в туалете и вернул владельцу

В США строитель нашел в туалете сумку с 30 тысячами долларов и вернул владельцу

В США строитель нашел в туалете сумку с 30 тысячами долларов (двумя миллионами рублей) и вернул владельцу. Об этом пишет New York Post.

3 мая Луис Салазар из штата Флорида нашел поясную сумку в уборной магазина сети Wawa. Она оказалась набита купюрами всех достоинств, от одного до ста долларов. Мужчина решил во что бы то ни стало найти владельца. Через неделю ему это удалось.

Оказалось, что сумка принадлежала 24-летнему мужчине, который продал свою детскую коллекцию карточек и игрушек Pokémon, чтобы оплатить операцию для младшей сестры. Всего через несколько часов после сделки деньги исчезли. В итоге он обратился в полицию, где ему сообщили о находке Салазара.

Вскоре строитель лично передал деньги забывчивому мужчине. «30 тысяч — это, конечно, круто, но они не мои. Я люблю сам зарабатывать себе на жизнь», — сказал Салазар. Он также отказался от вознаграждения. «Я просто поступил правильно, не нужно тащить меня на пьедестал», — подытожил американец.

