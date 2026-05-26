Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:04, 26 мая 2026Из жизни

Строитель нашел два миллиона рублей в туалете и вернул владельцу

В США строитель нашел в туалете сумку с 30 тысячами долларов и вернул владельцу
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: WPBF

В США строитель нашел в туалете сумку с 30 тысячами долларов (двумя миллионами рублей) и вернул владельцу. Об этом пишет New York Post.

3 мая Луис Салазар из штата Флорида нашел поясную сумку в уборной магазина сети Wawa. Она оказалась набита купюрами всех достоинств, от одного до ста долларов. Мужчина решил во что бы то ни стало найти владельца. Через неделю ему это удалось.

Оказалось, что сумка принадлежала 24-летнему мужчине, который продал свою детскую коллекцию карточек и игрушек Pokémon, чтобы оплатить операцию для младшей сестры. Всего через несколько часов после сделки деньги исчезли. В итоге он обратился в полицию, где ему сообщили о находке Салазара.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Сыграли по-крупному Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Сыграли по-крупномуОни украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
4 августа 2018

Вскоре строитель лично передал деньги забывчивому мужчине. «30 тысяч — это, конечно, круто, но они не мои. Я люблю сам зарабатывать себе на жизнь», — сказал Салазар. Он также отказался от вознаграждения. «Я просто поступил правильно, не нужно тащить меня на пьедестал», — подытожил американец.

Ранее сообщалось, что в Таиланде житель Бангкока нашел на улице 225 тысяч батов (490 тысяч рублей) и вернул хозяйке. За это мужчина получил благодарность полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    Стало известно о «включившей Иран» России

    В России наступил сентябрь

    Российскому бизнесу предложили скинуться на новые суда

    Стоимость вывоза одного вида российской продукции резко выросла

    Названа самая популярная страна для пересечения границ у россиян за последние пять лет

    Россиянам рассказали о риске встречи с опасным хищником в поездке по Японии

    Популярный российский комик объяснил уход из шоу Павла Воли

    Строитель нашел два миллиона рублей в туалете и вернул владельцу

    АвтоВАЗ раскрыл дату премьеры новой дизельной машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok