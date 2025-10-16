Из жизни
16:23, 16 октября 2025Из жизни

Мужчина нашел пакет с 544 тысячами рублей и вернул его хозяйке

В Таиланде мужчина нашел на улице 225 тысяч батов и вернул их хозяйке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: praphab louilarpprasert / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде житель Бангкока нашел на улице 225 тысяч батов (544 тысячи рублей), вернул их хозяйке и получил благодарность от полиции. Об этом пишет The Thaiger.

Менеджер магазина по имени Саранья обратилась в полицию 14 октября и сообщила, что у нее пропала сумка с выручкой. Женщина рассказала, что перевозила деньги в пластиковом пакете и, видимо, выронила его. Правоохранители проверили уличные камеры и нашли запись, на которой некий мужчина нашел деньги и забрал их с собой.

Так как таец не обратился к представителям властей сразу же, его заподозрили в попытке присвоить деньги. Мужчину, которого, как выяснилось, звали Анакепан, задержали и доставили в полицейский участок. Во время допроса он признался, что забрал деньги, однако утверждал, что не знал, кому принадлежат деньги и как их вернуть. Анакепан также заявил, что не потратил из найденной суммы ни одного бата.

После проверки выяснилось, что так оно и есть. Анакепан вернул пакет Саранье, которая поблагодарила его. В полиции мужчине также выразили благодарность и не стали возбуждать в отношении него дело, однако напомнили, что если бы он не вернул пакет, его ждало бы наказание.

Ранее сообщалось, что британец вернул в Археологический парк Помпеев древние артефакты, которые украл его двоюродный дядя. Ценности хранились на чердаке с 1970-х годов.

