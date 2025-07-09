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19:02, 9 июля 2025Из жизни

Мужчина вернул украденные его дядей 50 лет назад артефакты из Помпеев

Британец вернул археологам украденную 50 лет назад из Помпеев штукатурку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Британец Пол вернул в Археологический парк Помпеев древние артефакты, которые якобы украл его двоюродный дядя 50 лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Пол прислал археологам деревянный ящик, внутри которого лежали пять кусков штукатурки с одного из памятников Помпеев. Туда же мужчина положил записку: «Эти камни были незаконно взяты в Помпеях дядей Бобом». Пол объяснил, что штукатурка хранилась на чердаке дома его родственника с 1970-х годов.

По словам сотрудников Археологического парка Помпеев, это не первый случай возвращения украденных реликвий. Они объяснили, что многие воры присылают артефакты обратно, поскольку начинают думать, что стали жертвами проклятия Помпеев — проклятья невезения.

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В 2024 году одна женщина отправила археологам три маленьких камня из парка. Она написала, что через год после посещения Помпеев у нее диагностировали рак молочной железы. Туристка была уверена, что в этом виновато проклятье.

В 2020 году сотрудники парка получили посылку от канадки Николь. Она призналась, что за 15 лет до этого украла из легендарного города две мозаичные плитки, части амфоры и кусок керамики. По словам женщины, все эти годы ее преследовали неудачи: болезни и финансовые проблемы. «Пожалуйста, заберите их обратно, они приносят несчастья», — написала она.

Ранее сообщалось, что в подвале дома в Бельгии нашли украденный из Помпеев в 1970-х годах древний артефакт. Им оказался 2000-летний кусок мрамора с барельефом.

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