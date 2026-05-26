Экономика
10:51, 26 мая 2026

В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

Депутат ГД Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 13,5 % в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

По итогам следующего заседания, которое состоится 19 июня, совет директоров Центробанка (ЦБ), скорее всего, продолжит курс, направленный на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Такой прогноз дал глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

Депутат ГД ожидает снижения планки еще на 100 базисных пунктов — с нынешних 14,5 до 13,5 процента годовых. «Я ожидаю снижение даже на 1 процент», — резюмировал Аксаков.

В ходе апрельского заседания руководство ЦБ решило снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Свое решение регулятор объяснил в том числе постепенным замедлением темпа роста потребительских цен.

В то же время более резкому ослаблению ДКП, пояснили в Банке России, мешают повышенные инфляционные ожидания граждан. Этот фактор, подчеркивала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вселяет тревогу.

В начале мая инфляционные ожидания россиян вновь перешли к росту после незначительного снижения в апреле и достигли 13 процентов. Наблюдаемая инфляции, в свою очередь, подскочила до 15,1 процента. На этом фоне ряд экспертов сходится во мнении, что ЦБ будет более осторожным в принятии решений по ключевой ставке на ближайших заседаниях.

