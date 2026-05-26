11:28, 26 мая 2026

Названа причина не стыдиться редких визитов к стоматологу

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Американский стоматолог Шон Давайе Мотлах назвал причину не стыдиться редких визитов к стоматологу. Рекомендации избегающим лечения зубов людям он дал в беседе с Yahoo.

По словам Мотлаха, самая распространенная причина откладывания визитов к дантисту — это страх, боязнь боли, осуждения или боязнь того, что врач может обнаружить. «Но под этим обычно скрывается чувство смущения, которое со временем нарастает», — сказал он. Врач добавил, что люди, избегающие стоматологической помощи, склонны предполагать худшее: что зубы уже не спасти или что им потребуется длительное и болезненное лечение. На самом деле, подчеркнул он, состояние редко бывает настолько экстремальным.

Мотлах призвал перестать испытывать неловкость из-за состояния здоровья полости рта. «Мы здесь не для того, чтобы критиковать, а для того, чтобы помочь. Избегание помощи не делает человека безответственным. Обычно это означает, что он столкнулся со страхом, финансовыми проблемами или неудачным опытом в прошлом», — объяснил доктор.

Само по себе появление на пороге врачебного кабинета Мотлах назвал поводом для гордости. Он также напомнил, что современные технологии сделали визиты к стоматологу гораздо менее болезненными, чем их помнят пациенты предыдущих поколений. Помимо этого, заверил он, сейчас стоматология может решить большинство проблем, независимо от того, как долго человек игнорировал проблемы с зубами.

Ранее стоматолог Екатерина Шаула предупредила об опасности жвачки. От нее необходимо отказаться людям с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, заявила врач.

