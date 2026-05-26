12:17, 26 мая 2026Авто

Россиянам перечислили проблемные кроссоверы с пробегом

Эксперт Титов назвал кроссоверы с пробегом, от покупки которых лучше отказаться
Марина Аверкина

Фото: Mariaprovector / Shutterstock / Fotodom

От каких подержанных кроссоверов разумнее отказаться, «Российской газете» рассказал заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов. Он сразу отметил, что перечислять проблемные модели не будет. Вместо этого он назвал пять категорий риска на вторичном рынке.

К первой относятся редкие китайские кроссоверы. Речь о брендах, которые не смогли организовать в России стабильное присутствие, продажи и сеть обслуживания. Еще одна категория — возрастные американские модели брендов, давно покинувших легковой сегмент. В третью попадают машины компаний, которые сегодня не имеют в стране полноценного официального представительства.

Четвертая категория — технически сложные премиальные внедорожники старше семи-восьми лет. Их низкая цена покупки впоследствии оборачивается дорогим содержанием. Пятая группа — любой кроссовер с запутанной историей (несколько собственников, неподтвержденный пробег и так далее).

«Я бы особенно осторожно смотрел на редкие китайские модели прошлых лет, вроде отдельных Zotye и Lifan, на возрастные Ford Kuga и Ford EcoSport, на отдельные Honda с непрозрачной историей, а также на старшие британские премиальные кроссоверы, где стоимость владения часто неприятно удивляет уже после покупки», — подчеркнул эксперт.

Как правило, по словам Титова, проблема почти всегда связана с сочетанием доступности запчастей, качеством предыдущего обслуживания, сложности электронных систем, ликвидности и понимания дальнейшей эксплуатации. «Покупатель часто смотрит на цену покупки, но забывает посчитать цену владения. А вот это уже ошибка», — подытожил он.

Ранее российские владельцы крососвера Haval H6 китайской сборки перечислили недостатки модели.

