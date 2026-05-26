12:20, 26 мая 2026

Раскрыта правда о старых устройствах Apple

BGR: AirPods и Apple Watch посоветовали не покупать бывшими в употреблении
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей / Фотобанк Лори

Журналисты издания BGR перечислили гаджеты Apple, которые не советуют покупать на вторичном рынке. Список доступен на сайте медиа.

По словам авторов, iPhone, Mac и многие другие устройства Apple имеют внушительный ресурс, который позволяет пользоваться техникой много лет. Из-за этого она востребована на вторичном рынке. Однако есть девайсы, которые не советуют покупать из-за повышенного износа или по другим причинам. Специалисты BGR включили в этот список четыре продукта.

В первую очередь журналисты выделили AirPods. По словам авторов, правда заключается в том, что проверить состояние аккумулятора старых наушников невозможно, поэтому покупатель может получать гаджет с изношенной батареей. Также в материале говорится, что часы Apple Watch довольно быстро теряют товарный вид — их корпус царапается, а на стекле появляются сколы и трещины. Кроме того, часы Apple имеют небольшую автономность, которая еще больше снижается после нескольких лет использования.

Плохой идеей журналисты назвали купить бывший в употреблении стилус Pencil. Максимальную емкость аккумулятора невозможно проверить, как и отремонтировать этот аксессуар в случае поломки. Кроме того, они не рекомендовали приобретать MacBook на базе процессоров Intel, так как эти устройства заметно слабее моделей на Apple Silicon и больше не получают поддержки обновлениями.

В конце мая инсайдер под ником Instant Digital рассказал, что Apple прекратит поддержку iPhone 11 в 2026 году. Вышедший в 2019-м аппарат не получит iOS 27.

