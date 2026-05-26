Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:25, 26 мая 2026Спорт

Олимпийский чемпион назвал последствия перехода сына Плющенко в сборную Азербайджана

Васильев: Переход сына в сборную Азербайджана скажется на репутации Плющенко
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал последствия перехода Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев посчитал, что решение может сказаться на репутации Евгения Плющенко. «Очень странное решение. Оно точно не прибавит популярности Евгению», — заявил он, добавив, что не поступил бы подобным образом.

Ранее решение Плющенко-младшего поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    Российская певица в ультракороткой юбке пришла на премьеру фильма

    Молодая женщина спасла несколько десятков студентов

    Иран пригрозил США за вторжение в воздушное пространство страны

    Россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на Бали

    Доктор Мясников перечислил правила полезного завтрака

    Мать с пятью маленькими детьми пропали в российском городе

    Названы возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Появилась новая версия расправы над россиянкой и ее внучкой

    Кадыров прорекламировал энергетик и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok