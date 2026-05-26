Олимпийский чемпион назвал последствия перехода сына Плющенко в сборную Азербайджана

Васильев: Переход сына в сборную Азербайджана скажется на репутации Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал последствия перехода Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в сборную Азербайджана. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев посчитал, что решение может сказаться на репутации Евгения Плющенко. «Очень странное решение. Оно точно не прибавит популярности Евгению», — заявил он, добавив, что не поступил бы подобным образом.

Ранее решение Плющенко-младшего поддержал двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин. По словам специалиста, в этом переходе нет ничего страшного.

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.