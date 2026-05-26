Средний размер одного вида кредитов в России упал

РИА Новости: Средний размер автокредита в России упал до 1,43 миллиона рублей

По итогам апреля 2026 года средний размер автокредита в России заметно сократился в сравнении с показателем за март. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Баланс-Платформа».

Если в первом месяце весны средний размер такого вида займов на внутреннем рынке составлял 1,49 миллиона рублей, то во втором — 1,43 миллиона. Таким образом, в апреле показатель упал примерно на 60 тысяч рублей.

Самое стремительное падение среднего размера автокредита эксперты зафиксировали в сегменте новых машин. Там планка сократилась на 150 тысяч рублей — с 1,58 миллиона до 1,43 миллиона. В сегменте б/у авто показатель, напротив, увеличился на 100 тысяч — с 1,34 миллиона до 1,44 миллиона.

Спрос на автокредиты, отмечают аналитики, с начала года заметно вырос. Так, с января количество выдач такого вида займов увеличилось на 19,3 тысячи единиц (с 26,2 тысячи до 45,5 тысячи штук), а общая сумма подскочила почти в 1,7 раза — с 38,6 миллиарда до 65,2 миллиарда.

Растущий интерес россиян к автозаймам эксперты объясняют в том числе постепенным смягчением рыночных условий на фоне ослабления денежно-кредитной политики Центробанка. По итогам апрельского заседания совет директоров регулятора снизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых. На этом фоне средняя ставка по кредиту на покупку новой машины упала до 10–10,5 процента, констатировали в «Баланс-Платформе».