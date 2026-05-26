10:10, 26 мая 2026Экономика

Стоимость вывоза одного вида российской продукции резко выросла

«Агроэкспорт»: Стоимость экспорта растворимого кофе из России выросла на 24 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: KamranAydinov / Magnific

По итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарная стоимость поставок российского растворимого кофе за рубеж подскочила почти на четверть в сравнении с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Речь идет об экстрактах, эссенциях и концентратах кофе, пояснили аналитики. За отчетный период отечественные экспортеры отправили на экспорт 15 тысяч тонн этих видов продукции на общую сумму почти в 100 миллионов долларов.

В натуральном выражении поставки увеличились на 9 процентов год к году, а в денежном — на 24 процента. Основными покупателями оказались страны СНГ — Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. В топ-5 также вошли Туркмения и Грузия, констатировали эксперты.

В начале этого года Россия также активно нарастила поставки растворимого кофе в США. В январе-марте стоимость экспорта в этом направлении выросла в 3,5 раза и составила порядка 642 тысяч долларов. В самой России на фоне роста цен на кофе граждане стали переходить на более дешевый кофе навынос.

