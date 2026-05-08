США в три раза увеличили закупки кофе в России

РИА Новости: Поставки растворимого кофе из России в США взлетели в 3,5 раза

По итогам первого квартала 2026 года поставки растворимого кофе из России в США в денежном выражении взлетели в 3,5 раза, до 641,9 тысячи долларов. Об этом со ссылкой на данные американской статистической службы сообщает РИА Новости.

В марте объем поставок упал почти на четверть, до 191,4 тысячи долларов. Противоположную динамику демонстрирует цикорий, выступающий альтернативой кофе.

Его поставки в США в первом квартале снизились на 15 процентов, до 13,8 тысячи долларов, однако в марте наблюдался рост на 41 процент в месячном выражении и на 20 процентов в годовом, до 3,4 тысячи долларов.

Главными экспортерами растворимого кофе в США являются Мексика, Колумбия и Бразилия, а цикория — Франция, Индия и Польша.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале объем продаж кофе навынос в России снизился на три процента по сравнению с тем же периодом прошлого года при росте среднего чека на 8 процентов, до 233 рублей. При этом спрос на кофе в точках самообслуживания, где стоимость напитка дешевле, стабильно растет.