09:31, 26 мая 2026

Девочку-подростка парализовало ниже шеи после обычной болезни

Mirror: 14-летняя британка лишилась возможности двигаться и дышать после гриппа
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: travel_lens_tw / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 14-летнюю девочку-подростка по имени Лекси Браун парализовало после обычной инфекционной болезни. Ее историю опубликовало издание Mirror.

В декабре 2026 года у Браун начала сильно кружиться голова, появились температура и сильные боли. Мама девочки, 33-летняя Стейси, вспоминает, что после госпитализации ее дочь ввели в искусственную кому и предположили, что она перенесла спинномозговой инсульт, вызванный гриппом. После этого эпизода Лекси находилась в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Когда британка очнулась, то была не в состоянии самостоятельно говорить или дышать, также она лишилась возможности двигаться.

По словам Стейси, Лекси до болезни была здоровой и активной и много пела, любила театр. Теперь девочка слишком слаба, однако после лечения один раз смогла просидеть полминуты. «Мы надеемся, что интенсивная физиотерапия поможет Лекси восстановить мышечную силу. Она становится достаточно сильной, чтобы самостоятельно дышать в течение дня, а ночью пользуется аппаратом искусственной вентиляции легких. К ее конечностям вернулась некоторая подвижность, но она не может использовать их для функциональных целей», — объяснила мать девочки. Сейчас Лекси может говорить, как и раньше, но ее голос стал хриплым из-за трахеостомической трубки в шее.

Ранее биолог Ирина Лялина предупредила, что маникюр может стать причиной серьезных заболеваний. По ее словам, во время процедуры существует риск заразиться гепатитом В или С и ВИЧ.

