Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:30, 12 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о риске ампутации и заражения ВИЧ из-за маникюра

Биолог Лялина: Порезы при маникюре могут привести к ампутации и ВИЧ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Freepik

Допускать порезы во время маникюра или педикюра опасно, потому что даже самые маленькие из них могут стать входными воротами для инфекции, рассказала «Ленте.ру» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По его словам, во время процедуры инструменты часто контактируют с водой, кожей и микробами, что повышает риск попадания в ранки бактерий, грибков и даже вирусов. Лялина объяснила, что при попадании инфекции развиваются быстро воспаление и гнойные процессы. При «мокром» маникюре и педикюре небольшие раны при постоянном контакте с водой и химическими средствами заживают хуже, что может впоследствии привести к хроническому воспалению, добавила эксперт.

«В редких, но запущенных случаях гнойный процесс способен распространиться, вызывая сепсис (заражение крови), воспаление сухожилий, поражение костей (фаланг), некроз, вплоть до ампутации. Через порезы также можно заразиться вирусами гепатита B и C, ВИЧ и другими опасными инфекциями, особенно если инструменты не стерильны», — предупредила Лялина.

Биолог напомнила, что лучше избегать травм и доверять процедуру только профессионалам с качественной тройной стерилизацией инструментов.

Ранее терапевт и сомнолог Манав Манчанда рассказал, как отличить обычную усталость от патологической. По его мнению, стоит обратиться к врачу, если упадок сил остается после девятичасового сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Киева и Будапешта достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    США дали совет по поводу России из-за конфликта в Иране

    Раскрыты шокирующие подробности личной жизни Эпштейна

    В МИД России одним словом охарактеризовали Зеленского после его слов об Орбане

    Предсказаны последствия планов Ирана заминировать Ормузский пролив

    Раскрыто неожиданное долгосрочное последствие приема антибиотиков

    Россиян предупредили о риске ампутации и заражения ВИЧ из-за маникюра

    В России объявлены цены на новый кроссовер Jetour

    Астроном сообщила о необычном небесном явлении в конце марта

    На Западе следующий маневр Ирана описали словами «повысят ставки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok