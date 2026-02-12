Назван способ отличить обычную усталость от патологической

Сомнолог Манчанда: Усталость патологическая, если не проходит после 9 часов сна

Терапевт и сомнолог Манав Манчанда назвал способ отличить обычную усталость от патологической. Его слова передает издание Indian Express.

Манчанда указал, что самый верный рецепт от усталости — это сон продолжительностью восемь-девять часов. По его словам, если после такого отдыха энергии не прибавится, а усталость не проходит, то стоит обратить внимание на состояние здоровья.

Врач отметил, что чаще всего вялость после сна наблюдается из-за нарушений глубокой или восстановительной фазы сна. Это может произойти из-за апноэ во сне, синдрома беспокойных ног или периодических движений конечностей. Кроме того, по словам сомнолога, причиной проблемы могут быть гормональные нарушения или системные заболевания, такие как анемия, диабет и хронические инфекции.

Манчанда пояснил, что эти состояния фрагментируют сон, делают его поверхностным, при этом явных пробуждений не происходит. Однако из-за этого утром человек чувствует себя обессиленным.

Ранее специалист по долголетию Диего Суарес назвал неочевидную причину бессонницы. По его словам, проблемы с засыпанием могут возникнуть из-за привычки оставлять телефон на ночь рядом с кроватью.