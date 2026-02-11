Раскрыта неочевидная причина бессонницы

Специалист Суарес призвал при бессоннице оставлять смартфон за пределами спальни

Специалист по долголетию Диего Суарес заявил, что смартфон, который ночью находится рядом с кроватью, является неочевидной причиной бессонницы. Об этом пишет издание 20minutos.

По словам Суареса, более 25 процентов людей, которые кладут смартфон на ночь рядом с собой, имеют серьезные нарушения сна. «Когда вы спите с телефоном рядом, ваши мозговые волны нарушаются, а уровень гормона сна мелатонина резко падает», — пояснил он.

В связи с этим специалист призвал оставлять смартфон за пределами спальни. Если же человек беспокоится о том, что не проснется без телефона, то он может приобрести будильник. Также Суарес раскрыл и другие способы борьбы с бессонницей, среди которых выделил опущение жалюзи, использование маски для глаз, блокирующей свет, и создание полной тишины в доме.

Ранее сомнолог Рафаэль Виньял да Коста предупредил, что к бессоннице могут приводить опасные заболевания. Среди них он перечислил гипертонию, сердечную недостаточность и сахарный диабет.