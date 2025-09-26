Перечислены приводящие к бессоннице опасные заболевания

Сомнолог да Коста: Бессонница может возникнуть из-за гипертонии и диабета

Сомнолог Рафаэль Виньял да Коста заявил, что бессонница может являться симптомом опасных заболеваний. Их он перечислил в разговоре с изданием Metropoles.

Как отметил да Коста, бессонница может возникнуть из-за гипертонии, сердечной недостаточности, диабета, апноэ во сне, хронической боли и болезни Паркинсона. При этом некачественный ночной отдых повышает риск сердечного приступа, аритмии и инсульта, подчеркнул он.

Кроме того, к бессоннице зачастую приводит депрессивное и тревожное расстройство. В первом случае у человека обычно наблюдается прерывистый сон и раннее пробуждение, а во втором — возбуждение, мешающее ему полноценно отдохнуть, объяснил специалист.

Ранее терапевт Ростислав Игнатов рассказал, как уменьшить негативные эффекты от бессонной ночи. По его словам, для этого необходимо придерживаться правильного питания на следующий день.